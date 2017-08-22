Успехов в начинаниях на благо Отчизны пожелали горожанам руководители Великих Лук

11:18, 22 августа 2017, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Виктор Каменский поздравили горожан с Днем Государственного флага РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«22 августа мы отмечаем День государственного флага. Этот праздник символизирует славу наших великих предков, служит напоминанием об их боевых подвигах, научных и технических открытиях. Он был учрежден 26 лет назад, но история российского триколора насчитывает несколько веков. Впервые официально он был утвержден приказом Петра I. Считается, что каждый цвет флага имеет свой глубокий смысл: белый означает свободу и благородство, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность, смелость и великодушие, присущие российскому народу», - напомнили власти города.

Николай Козловский и Виктор Каменский подчеркнули, что город Великие Луки дал стране немало выдающихся людей, в числе которых первопроходцы братья Лаптевы, математик Иван Виноградов, патриарх Тихон, маршал, дважды герой Советского Союза Константин Рокоссовский и многие другие. «Их дело служения Отечеству достойно продолжили последующие поколения великолучан. На полях сражений и в мирное время, на заводах, школах и духовном поприще они прославляют имя Великих Лук, как города, где живут истинные патриоты своей Родины, люди слова и люди дела», - отметили руководители города.

«Пусть стремление каждого из нас внести свой вклад в развитие Великих Лук станет залогом благополучия нашего любимого города. Желаем всем, кто здесь родился и вырос, кто связал свою жизнь с Великими Луками, кому близок и дорог город – прекрасного праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех ваших добрых делах и начинаниях на благо Отчизны!» - говорится в поздравлении.