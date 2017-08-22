«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00

11:21, 22 августа 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 августа, в 15:00 станет начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.

Городские власти поменяли схему работы светофоров на крупнейших улицах Пскова — дополнительные «стрелки налево» появились на нескольких перекрёстках Рижского и Октябрьского проспектов. Нововведение вызывает неоднозначную оценку у автолюбителей, многие водители игнорируют появившиеся светофорные секции. Какой эффект ждут устроители «стрелок», что еще поменяется в организации дорожного движения накануне нового учебного года, когда появится круговой перекресток возле нового здания прокуратуры, каковы перспективы открытия дорожного движения на части улицы Юности — об этом пойдет речь в интервью с Евгением Зинкевичем.

Свои вопросы гостю прямого эфира можно оставить на странице ПАИ-live.