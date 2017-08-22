Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа

11:02, 22 августа 2017, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в десятый раз пройдет в музее-усадьбе сето в деревне Сигово (Печорский район) - филиале Государственного музея-заповедника «Изборск». Традиционно торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы - престольного праздника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Участниками фестиваля в этом году станут более 300 представителей народа сето из Псковской области и Эстонии. Это - носители культуры сето, их семьи, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малого народа. В программе фестиваля - богослужение и крестный ход в честь празднования Успения Пресвятой Богородицы, выступление творческих коллективов на фестивальных площадках, народное гуляние Кирмаш, ярмарка декоративно-прикладного творчества, насыщенная экскурсионная программа.

Для многих сето, которые в свое время уехали жить в Эстонию, фестиваль - это единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, посетить кладбища, встретиться с одноклассниками, родственниками и друзьями.

«Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» полностью оправдывает свое название: это атмосфера родства, домашнего тепла и уюта, фестиваль вживую знакомит псковичей и гостей нашей области с традициями этого древнего народа: обрядами, фольклором, промыслами, национальной кухней и, конечно, самими сето – трудолюбивыми, музыкальными и очень приветливыми», - отметили в музее.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа в 17:00 в музее-усадьбе народа сето (Сигово Печорского района).

Программа X Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»:

28 августа

9:00 – 14:00 Богослужение и крестный ход в честь празднования Успения Пресвятой Богородицы (Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь).

14:00 – 14:30 Отъезд участников фестиваля в Сигово (площадь Победы, Печоры).

16:00 - 17:00 Акция «Сад дружбы» посадка саженцев фруктовых деревьев в саду музея-усадьбы народа сето в Сигово

17:00 Официальное открытие Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» (Сигово).

17:30 – 20:00 Народное гуляние Кирмаш. Костер дружбы Выступление творческих коллективов, работа интерактивных площадок, ярмарка ремесел (Сигово).

Телефон для справок: (81148) 96- 602.