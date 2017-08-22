Активисты ОНФ добились сноса аварийных деревьев в Пскове

13:13, 22 августа 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, добились в Пскове сноса аварийных деревьев во дворе дома №6 по улице Стахановской и домов № 11, 13 по улице Яна Фабрициуса. Тридцатиметровые тополя, украшавшие двор более полувека, стали представлять опасность для жителей домов, угрожая при порыве ветра рухнуть на детскую площадку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Жители домов обращались в свою управляющую компанию с просьбой спилить аварийные деревья, однако там им сообщили, что работы эти дорогостоящие и лягут на плечи собственников. По словам руководителя управляющей компании, несколько лет назад за счет жильцов дома №13 по улице Яна Фабрициуса был спилен аварийный тополь диаметром более двух метров, который рос рядом с подъездом и угрожал рухнуть на дом. Тогда смета на работу по сносу, распиловке и вывозу одного аварийного дерева превысила 32 тыс. рублей, которые собрали жители дома. В настоящее время сносу в данном дворе подлежат около 20 аварийных тополей.

«Мы добились ликвидации четырех аварийных деревьев, расположенных рядом с детской площадкой. Определены для спила еще 11 опасных тополей. Работы производит управление городского хозяйства администрации города. Однако, в центре города очень много дворов, где требуется сносить высокие старые аварийные деревья. Дворовые территории прошли процедуру межевания, и получилось так, что деревья произрастают на участках придомовой территории, фактически закрепленных за собственниками жилья. Мы считаем, что собственники вправе требовать осуществления надзора за состоянием деревьев со стороны профильной структуры муниципалитета, а также организации своевременных работ по сносу аварийных и больных деревьев», - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

«Более полувека назад, когда люди получали квартиры в новеньких «хрущевских» домах, они озеленяли свои дворы, высаживая кусты и деревья, в основном тополя. С годами деревья выросли до огромных размеров, большинство тополей накренились, в стволах образовались полости, деревья стали представлять угрозу жизни и здоровью граждан», - отметили в пресс-службе ОНФ.

Общественники прорабатывают инициативу о нормативном закреплении за муниципалитетом обязанности по сносу аварийных деревьев во дворах многоквартирных домов Пскова.