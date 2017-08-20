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Фиктивная постановка иностранца на учёт обернётся для великолучанина судом

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в ходе расследования уголовного дела обнаружили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, 57-летний великолучанин зарегистрировал у себя в квартире гражданина одной из стран СНГ, который фактически по данному адресу не проживал.

Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией этой правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.

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