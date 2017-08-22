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Общество

Прокуратура не обнаружила плана обеспечения транспортной безопасности Шишова моста в Порхове

Прокуратура Порховского района в ходе проверки обнаружила, что администрация Порхова не произвела категорирование, оценку уязвимости и не разработала плана обеспечения транспортной безопасности Шишова моста на проспекте Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что в силу пункта 5.7 Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденных приказом Минтранса РФ от 8 февраля 2011 года, субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и утверждение результатов оценки уязвимости ОТИ в течение 3 месяцев с момента получения уведомления о включении объекта в Реестр категорированных ОТИ и о присвоенной категории ОТИ.

В этой связи прокуратура района в адрес главы Порхова внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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