Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
В Пскове прошёл Медовый фестиваль. «Гвоздём» программы был 200-килограммовый торт-медовик, который приготовили повара кондитерского цеха отеля «Old Estate Hotel & SPA». Для приготовления торта понадобилось 40 литров молока, 40 литров сливок, 1000 яиц, 35 килограммов сахара, 19 килограммов сливочного масла, 10 килограммов мёда, 30 килограммов муки, 40 килограммов сахарной мастики. Деньги, вырученные от продажи торта на фестивале, благотворительный фонд «Линия жизни» направит на лечение детей.