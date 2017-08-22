Фотовыставка «Россия начинается здесь» откроется сегодня в Пскове во Власьевской башне

11:10, 22 августа 2017, ПАИ

22 августа в 16:00 в Пскове во Власьевской башне Псковского кремля откроется фотовыставка «Россия начинается здесь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Экспозиция создана по итогам конкурса фотографий, организованного газетой «Комсомольская правда - Псков» в этом году.

В конкурсе приняли участие 70 фотографов-пейзажистов, как новички, так и профессионалы из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской и Новгородской областей. «Участники с помощью фотографий смогли передать уникальную природу Псковской области, архитектурные памятники», - отметили организаторы выставки.

Всего на конкурс были представлены более 300 работ. Один фотограф мог предложить до пяти своих снимков. В июле на сайте издания «КП-Псков» началось народное голосование. В результате отобраны 50 фотографий, которые и вошли в экспозицию.

По словам организаторов конкурса, работы участников условно можно разделить на две группы, фотографии первой непосредственно связаны с памятниками культуры и природы, снимки второй включают в себя эмоциональные зарисовки.

Добавим, что при покупке билета во Власьевскую башню посетить выставку можно бесплатно.