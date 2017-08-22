Для строящейся в Великих Луках школы заказаны мебель и оборудование

12:03, 22 августа 2017, ПАИ

Объявлены аукционы на оснащение строящейся школы на 825 мест в Великих Луках. Информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, заказана мебель. Максимальная цена контракта составляет 29 млн 963 тысячи 975 рублей. Также ожидается поступление специализированного не учебного оборудования. Начальная цена контракта — 9 млн 113 тысяч 24 рубля. Срок поставки — не позднее 30 ноября 2017 года.

Источник финансирования — федеральный бюджет и казна Псковской области в рамках мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях.