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Общество

Для строящейся в Великих Луках школы заказаны мебель и оборудование

Объявлены аукционы на оснащение строящейся школы на 825 мест в Великих Луках. Информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, заказана мебель. Максимальная цена контракта составляет 29 млн 963 тысячи 975 рублей. Также ожидается поступление специализированного не учебного оборудования. Начальная цена контракта — 9 млн 113 тысяч 24 рубля. Срок поставки — не позднее 30 ноября 2017 года.

Источник финансирования — федеральный бюджет и казна Псковской области в рамках мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях.

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