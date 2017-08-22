0
18:00
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
16:50
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
15:52
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:33
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
11:21
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
Еще новости
Общество

Тротуары на улицах Леона Поземского и Льва Толстого в Пскове станут ровнее

На двух улицах Пскова будут отремонтированы тротуары. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Работы запланированы на улице Льва Толстого (от улицы Речной до автобусной остановки «Школа №1 7») и на улице Николая Васильева (от дома № 69 до дома № 75). Срок их выполнения — до 1 июня 2018 года.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 476 тысяч рублей. Средства предусмотрены в муниципальном бюджете в рамках «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
22 августа 2017
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
22 августа 2017
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
22 августа 2017
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 августа 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
22 августа 2017
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
22 августа 2017
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00 1
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
22 августа 2017
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага 1

Идет загрузка...