Тротуары на улицах Леона Поземского и Льва Толстого в Пскове станут ровнее

19:35, 22 августа 2017, ПАИ

На двух улицах Пскова будут отремонтированы тротуары. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Работы запланированы на улице Льва Толстого (от улицы Речной до автобусной остановки «Школа №1 7») и на улице Николая Васильева (от дома № 69 до дома № 75). Срок их выполнения — до 1 июня 2018 года.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 476 тысяч рублей. Средства предусмотрены в муниципальном бюджете в рамках «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».