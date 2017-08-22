Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове

12:20, 22 августа 2017, ПАИ

Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Открытие фестиваля «Заповедник» состоится 15 сентября в 20:00. В программе также презентация инсталляции художника Кати Красной. Мероприятие пройдет под открытым небом в центре города Пскова. Вход будет свободным для всех желающих.

Anacondaz — российская альтернативная хип-хоп группа, образованная в Астрахани в 2009 году. В составе команды шесть музыкантов. На их счету пять студийных альбомов и один мини-альбом.

Следить за обновлениями программы можно на официальном сайте фестиваля.