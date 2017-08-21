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Экономика

Псковичи, желающие найти подработку, могут получать до 20 тысяч рублей

Большинство предложений о работе, предполагающих частичную занятость, размещены работодателями из Псковской области для продавцов-кассиров, мерчендайзеров, тайных покупателей, операторов call-центров, администраторов/ресепшионистов, водителей и преподавателей. В среднем предлагаемая заработная плата для специалистов, рассматривающих вариант частичной занятости в Псковской области, равняется 20 тысячам рублей, сообщили Псковскому агентству информации в  службу исследований компании HeadHunter.

Что касается предложений для соискателей, которые предусматривают частичную занятость или же временную работу, то их совокупная доля в общем количестве размещенных в июне-июле вакансий в Псковской области составила 6% (5% и 1% соответственно).

Вакансии с частичной занятостью чаще встречались в таких профобластях, как «Административный персонал» (31% от всех размещенных предложений о работе с подобным форматом), «Начало карьеры, студенты» (26%), «Продажи» (19%), «Маркетинг, реклама, PR» (15%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «IT, телеком» (по 13%).

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