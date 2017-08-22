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Общество

День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве празднуется 23 августа

23 августа отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Праздник установлен в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России», пишет сalend.ru.

Курская битва стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. 

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий.

Потери советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тысячи человек, в том числе 254 тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла около шести тысяч танков.

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и о погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске есть мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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