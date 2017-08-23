День памяти о работорговле и ее ликвидации отмечается сегодня в мире

08:58, 23 августа 2017, ПАИ

23 августа отмечается Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, пишет сalend.ru.

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.

ЮНЕСКО предлагает всем государствам-членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях. В начале третьего тысячелетия к этой дате власти американского штата Огайо приурочили открытие музея истории рабства. В Ливерпуле 23 августа 2007 года открылся Международный музей рабства, который посвящен преимущественно трансатлантической работорговле. На острове Гори у берегов Сенегала, который являлся основным транзитным пунктом для работорговцев, ежегодно проводится церемония памяти жертв работорговли.

По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации. «Новая работорговля» стала одной из самых острых и широкомасштабных проблем современности. Некоторые страны отмечают свои праздники — дни освобождения от рабства. Например, на Ямайке 1 августа отмечается День эмансипации.