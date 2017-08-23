0
11:05
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
10:47
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
10:00
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
09:54
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке
09:12
День Государственного флага отметили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:27
День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом
18:00
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
Еще новости
Общество

День памяти о работорговле и ее ликвидации отмечается сегодня в мире

23 августа отмечается Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, пишет сalend.ru.

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.

ЮНЕСКО предлагает всем государствам-членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях. В начале третьего тысячелетия к этой дате власти американского штата Огайо приурочили открытие музея истории рабства. В Ливерпуле 23 августа 2007 года открылся Международный музей рабства, который посвящен преимущественно трансатлантической работорговле. На острове Гори у берегов Сенегала, который являлся основным транзитным пунктом для работорговцев, ежегодно проводится церемония памяти жертв работорговли.

По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации. «Новая работорговля» стала одной из самых острых и широкомасштабных проблем современности. Некоторые страны отмечают свои праздники — дни освобождения от рабства. Например, на Ямайке 1 августа отмечается День эмансипации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
23 августа 2017
Александр Котов вошёл в ТОП-20 медиарейтинга спикеров заксобраний за июль
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
23 августа 2017
Смартфон к 1 сентября – и планшет в подарок
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
23 августа 2017
Скончался основатель первой псковской негосударственной радиостанции Андрей Щеркин
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке
23 августа 2017
До 1 сентября псковичи могут купить квартиру со скидкой в кирпичной новостройке
День Государственного флага отметили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 августа 2017
День Государственного флага отметили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом
22 августа 2017
День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
22 августа 2017
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
22 августа 2017
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)

Идет загрузка...