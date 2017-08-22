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Общество

До +20 градусов ожидается в Псковской области 23 августа

23 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут  небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +8 до +13 градусов, днём – от +15 до +20.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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