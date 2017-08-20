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67 тысяч рублей перевёл мошенникам житель Острова, желавший купить дом

Житель Острова перевёл мошенникам 67 тыс. рублей в качестве предоплаты за покупку дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ещё один факт мошенничества был зафиксирован в Пскове. Местный житель заказал на одном из сайтов снегоход и перевел на указанный продавцом счет в качестве предоплаты более 5 тыс. рублей. Однако, товар так и не был доставлен, а лжепродавец перестал выходить на связь.

В Пыталово неизвестный под видом сотрудника банка, якобы, с целью разблокировки банковской карты гражданки, используя мобильный телефон, завладел деньгами потерпевшей в сумме более 5 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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