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В Островском районе водитель «Киа» врезался в опору ЛЭП и погиб

21 августа в Островском районе на 342-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 24-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выбрал небезопасный скоростной режим, не справился управлением и врезался в опору ЛЭП, после чего съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП водитель был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм.

В тот же день в Опочке на улице Гагарина, 61 34-летний водитель машины ВАЗ-21065 выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и наехал на световую опору ЛЭП. Водитель и его 31-летний пассажир получили незначительные травмы.

Кроме того, вчера в Пскове у дома 22 по улице Яна Фабрициуса 29-летний водитель автомобиля «Рено Логан» на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора, совершая поворот налево, не пропустил ехавший во встречном направлении «Шевроле Круз» под управлением 32-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В итоге незначительно пострадала 33-летняя пассажирка «Шевроле».

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и четверо получили ранения. На дорогах региона были задержаны 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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