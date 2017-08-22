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Общество

79-летнего уроженца Новосибирской области разыскивает псковская полиция

Псковская полиция разыскивает 79-летнего Владислава Пономарёва, уроженца села Мошково Новосибирской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото 60.мвд.рф

С 27 июля 2017 года мужчина отсутствует по месту жительства.

Приметы: на вид 80 лет, среднего телосложения, рост около 160 см. седые короткие волосы с залысинами, серые глаза, носил очки в чёрной оправе.

Пропавший на момент исчезновения был одет в джинсовую куртку, военную кепку зелёного цвета, черные плащевые штаны, резиновые сапоги, при себе имел рюкзак тёмно-зёленого цвета, пластмассовое белое ведро.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Владислава Пономарёва, просят сообщить по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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