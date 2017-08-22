У псковичей, работавших в 2016 году, повысилась страховая пенсия

15:46, 22 августа 2017, ПАИ

В августе пенсионеры, работавшие в 2016 году, начали получать страховую пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчёта размера страховой пенсии работающих пенсионеров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области, в регионе перерасчет коснулся 54 тысяч 187 работающих пенсионеров.

Отметим, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».