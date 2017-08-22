0
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:33
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
11:21
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
10:22
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
10:03
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
09:18
День Государственного флага отмечают в России
Еще новости
Общество

У псковичей, работавших в 2016 году, повысилась страховая пенсия

В августе пенсионеры, работавшие в 2016 году, начали получать страховую пенсию в повышенном размере. Это обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчёта размера страховой пенсии работающих пенсионеров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области, в регионе перерасчет коснулся 54 тысяч 187 работающих пенсионеров.

Отметим, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 августа 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
22 августа 2017
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
22 августа 2017
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00 1
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
22 августа 2017
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага 1
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
22 августа 2017
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
День Государственного флага отмечают в России
22 августа 2017
День Государственного флага отмечают в России
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на AliExpress
21 августа 2017
Стало известно, что чаще всего покупают россияне на AliExpress

Идет загрузка...