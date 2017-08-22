Глава Пскова поздравил участника Курской битвы с годовщиной окончания оборонительной операции

14:28, 22 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский навестил Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина. Поводом для встречи стала 74-я годовщина окончания Курской битвы, которая отмечается 23 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дмитрий Ваулин является участником оборонительной операции на Орловско-Курском направлении.

Как отметил Иван Цецерский, город гордится тем, что ряды почетных граждан Пскова украшает имя Дмитрия Ваулина. Он пожелал ветерану долгих лет, здоровья и благополучия, вручил ему приветственный адрес и памятный подарок.

К поздравлениям присоединился председатель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области генерал-лейтенант Валентин Костенко.

Дмитрий Ваулин рассказал гостям истории военных лет, показал свою летную книжку, вспомнил, как будучи летчиком, участвовал в битве на Курской дуге. «Никакого ликования после окончания битвы для нас, летчиков, не было. Битва закончилась, и мы полетели на следующее задание. Я был простым сержантом авиации и о стратегии не думал. Для меня важным было только одно - выполнить боевое задание»,- поделился воспоминаниями ветеран.

Напомним, День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Курской битве в 1943 году отмечается 23 августа. Курская битва продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. С обеих сторон в ней участвовали свыше 4 млн человек, 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков, около 12 тысяч боевых самолетов. Разгром гитлеровских войск на курской дуге и последующий выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.