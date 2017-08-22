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Общество

Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»

Национальный парк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Заповедного Поозерья», создаваемой на границе России и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ со ссылкой на начальника отдела регулирования лесных отношений на ООПТ департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Артёма Сергеева.

В рамках круглого стола «Роль трансграничных биосферных резерватов в смягчении последствий климатических изменений» Артём Сергеев проинформировал, что в настоящее время Минприроды России разработан проект распоряжения Правительства РФ о подписании соглашения между правительствами России и Белоруссии «О создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». В настоящее время проект распоряжения Правительства РФ, предварительно согласованный белорусской стороной, прошел согласование в Минфине России и Минэкономразвития России и 7 августа направлен на согласование в МИД России.

В «Заповедное Поозерье» войдут два белорусских ландшафтных заказника, с российской стороны – национальный парк «Себежский». Создаваемая трансграничная ООПТ «Заповедное Поозерье» является основой для создания трансграничного биосферного резервата с целью его дальнейшего включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Официальных статус (предусмотренный специальными межгосударственными соглашениями) трансграничных ООПТ в России имеют пять природных резерватов: российско-финский заповедник «Дружба», российско-китайский заповедник «Озеро Ханка», российско-китайско-монгольский заповедник «Даурия», российско-монгольский трансграничный резерват «Убсунурская котловина», российско-казахстанский транграничный резерват «Алтай».

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