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Общество

Болгатовскому психоневрологическому интернату требуется директор

Объявлен конкурс на замещение должности директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Болгатовский психоневрологический интернат», расположенного в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

К претендентам на должность предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование, наличие стажа работы в учреждениях соцобслуживания или на руководящих должностях не менее года, знание законов и другие.

Документы принимаются до 25 сентября ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23, кабинеты № 111, № 167. Конкурс состоится 3 октября. Он будет проведен в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с кандидатами на пост.

Подробнее о характере работы в учреждении можно узнать по телефонам в Пскове - (8-811-2) 699978, 699983, в Опочке — (8-811-38) 2-25-16.

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