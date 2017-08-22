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Общество

Новинки российского короткометражного кино покажут на фестивале «Заповедник» в Пскове

Новинки российского короткометражного кино покажут на фестивале искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кинопрограмма будет состоять из четырех картин – фильма режиссера Николая Сидорова-Французова «Ёф» с Татьяной Булановой и Игорем Бычковым, ленты Руслана Братова, победившей на Кинотавре-2017, «Лалай-балалай», роуд-муви «Коляся» Рината Махмудова и драмы Тамары Дондурей «Маленький поезд» с участием французской актрисы Сесиль Плеже.

Мероприятие пройдет 15 сентября в медиахолле Псковского театра драмы. Начало в 16:00.

Вход будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам. Они появятся в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 1 сентября.

Посмотреть аннотацию к фильмам можно здесь. Картины предназначены для зрителей старше 18 лет.

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