Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

15:00, 22 августа 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 августа, стал начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.

Городские власти поменяли схему работы светофоров на крупнейших улицах Пскова — дополнительные «стрелки налево» появились на нескольких перекрёстках Рижского и Октябрьского проспектов. Нововведение вызывает неоднозначную оценку у автолюбителей, многие водители игнорируют появившиеся светофорные секции. Какой эффект ждут устроители «стрелок», что еще поменяется в организации дорожного движения накануне нового учебного года, когда появится круговой перекресток возле нового здания прокуратуры, каковы перспективы открытия дорожного движения на части улицы Юности — об этом пойдет речь в интервью с Евгением Зинкевичем.

Свои вопросы гостю ПАИ-live можно оставить на странице проекта.