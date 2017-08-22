В детсадах Пскова к новому учебному году заменили восемь теневых навесов

15:15, 22 августа 2017, ПАИ

В этом году в детских дошкольных учреждениях Пскова установлены 8 новых теневых навесов, ещё 12 подобных сооружений капитально отремонтированы на сумму около 2,5 миллионов рублей. В 2016 году ремонту подверглись шесть навесов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Во многих детских садах Пскова теневые навесы, или как их иногда называют родители веранды, не проходили ремонта с момента их установки. Поэтому в этом году, наряду с заменой большого количества окон, муниципалитет выделил заметный объем финансирования на возведение новых навесов и капитальный ремонт старых. Кроме защиты от ветра и осадков, теневые навесы выполняют функцию беседок и мест для детских игр и познавательных занятий с воспитателем. А если есть, где поиграть, позаниматься и спрятаться в непогоду, значит, и время для прогулок с детьми увеличивается, что в свою очередь благотворно влияет на здоровье малышей», - рассказала заместитель начальника Управления образования Пскова Анна Кузыченко.

Новые теневые навесы в детских садах Пскова соответствуют всем нормам, которые предъявляются к подобным сооружениям. Они выполнены из экологически безопасных материалов, имеют ограждения с трех сторон. При этом их конструкция не препятствует естественному проветриванию, не создает воспитателям закрытых от наблюдения участков и позволяет видеть всех детей на прогулочной площадке.

«Это замечательно, что у нас появились еще пять новых теневых навесов. Ведь старые деревянные уже не соответствовали требованиям. Новым навесам рады и воспитатели, и дети, и, что немаловажно, родители», - поделилась заведующая детским садом №28 Алла Нефедова.

Напомним, всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября в 2017 году было выделено более 35 миллионов рублей, из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.