Семь вьетнамцев выдворили псковские приставы за пределы России

14:59, 22 августа 2017, ПАИ

7 граждан Республики Вьетнам по решению Пыталовского и Себежского районных судов принудительно выдворены за пределы Российской Федерации. Процедуру провели судебные приставы УФССП России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Там пояснили, что, приехав в Российскую Федерацию, вьетнамцы нарушили режим нахождения в пограничной зоне, то есть миграционное законодательство. Граждане Вьетнама были задержаны при пересечении границы с Латвией.

На суде нелегальные мигранты пояснили, что прибыли в Российскую Федерацию для дальнейшего следования в Европу в поисках работы и лучшей жизни.

В отношении них суд постановил: признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 и частью 2 статьи 18.8 КоАП РФ и назначить им наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Административное выдворение провели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования доставили иностранных граждан из Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии до аэропорта «Шереметьево» в Москве.

«После того, как был пройден пограничный контроль и оформлены процессуальные документы, иностранные граждане вылетели прямым рейсом обратно на родину, в город Ханой», - пояснил судебный пристав по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области Андрей Сизов.

Добавим, что в первом полугодии судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области уже фактически выдворили 123 иностранных гражданина, две трети из них - граждане Вьетнама.