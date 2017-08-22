Светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове будет установлен в ближайшие дни

15:21, 22 августа 2017, ПАИ

В ближайшие дни должен быть установлен светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской, на которой построена новая школа. Там же перед пешеходным переходом будут применены шумовые полосы. Об этом в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 августа, сообщил начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.

«Есть несколько вопросов, связанных с вводом в строй новой школы в Борисовичах. Это координация расписания общественного транспорта с расписанием занятий в новой школе, вопрос доставки учеников из микрорайона «Европа» и вопрос о том, каким образом обезопасить учеников, которых родители будут подвозить на машинах и высаживать на парковке. Эти вопросы должны быть решены в ближайшие дни», - сказал Евгений Зинкевич.

Мы пытаемся изменить движение маршрута № 2. Сейчас автобус курсирует по часовой стрелке: с Рижского проспекта на улицу Балтийскую. «Хотим, чтобы после этого можно было забирать детей с улицы Рокоссовского», - пояснил собеседник издания.