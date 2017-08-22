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Ради безопасности пешеходов в Пскове готовы жертвовать пропускной способностью светофоров

Ради безопасности пешеходов в Пскове готовы жертвовать пропускной способностью светофоров. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 августа заявил начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.

По его словам, единственная причина появления дополнительных секций в виде левых стрелок на светофорах при перекрёстках  Рижский проспект – улица Петровская, Октябрьский проспект – улица Некрасова,  улица Звёздная – улица Труда, Октябрьский проспект – улица Гражданская – обеспечение безопасности дорожного движения.

«Предложения ГИБДД базировались на анализе ДТП в этих местах, - уточнил Евгений Зинкевич. -  Там происходили наезды на пешеходов и столкновения автомобилей. Нужно было делать выбор между снижением пропускной способности и обеспечением безопасного поворота. Задача администрации города вместе с ГИБДД – минимизировать это снижение. Это достигается небольшой длительностью фаз светофоров. Мониторинг продолжается. Какие-то изменения, направленные на оптимизацию, скорее всего, будут внесены».

Специалист также отметил, что псковичи постепенно привыкают к нововведениям. Так, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова, где стрелку установили раньше, ситуация сейчас стабильнее, чем на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Гражданской. «По крайней мере, серьезных аварий там нет», - отметил Евгений Зинкевич.

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