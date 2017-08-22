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Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове

В Пскове на пешеходном переходе на улице Чудской будет увеличена длительность пешеходной фазы светофора. Об этом в прямом эфире ПАИ-Live заявил начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.

По его словам, такое решение было принято на основании обращений местных школ. Евгений Зинкевич убежден, что снижение пропускной способности -  это попытка обезопасить детей на переходе.

Кроме того, начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова также объяснил факт того, что люди срезают переход на перекрестке Ижорского батальона и Чудской через новый микрорайон: «После завершения благоустройства дворов этот отрезок стал проездным. А психология жильцов не изменилась: они считают, что это внутридворовой проезд, по которому можно ходить».

По его словам, предлагалось объявить этот участок жилой зоной, но это решение не лишит водителей возможности проезда. Предложение расслаблять пешеходов не было поддержано.

«Найден компромиссный вариант. Выделены пешеходные переходы, поставлены знаки «Уступи дорогу» и «Движение только прямо». Ситуация представляется нормальной, но мониторится», - добавил Евгений Зинкевич.

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