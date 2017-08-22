Евгений Зинкевич: Круговое движение у нового здания прокуратуры в Пскове сняло бы массу вопросов

16:11, 22 августа 2017, ПАИ

Круговое движение у нового здания прокуратуры области на Плехановском Посаде в Пскове сняло бы массу вопросов, заявил начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации города, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 августа.

«Есть жесткие нормы по габаритам круга. Без изменения контуров парка и смещения тротуара это невозможно. Но варианты есть. Другое дело, что требуется проект. Круговое движение там напрашивается, оно сняло бы массу вопросов», - сказал Евгений Зинкевич.