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Евгений Зинкевич: Круговое движение у нового здания прокуратуры в Пскове сняло бы массу вопросов

Круговое движение у нового здания прокуратуры области на Плехановском Посаде в Пскове сняло бы массу вопросов, заявил начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации города, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 августа.

«Есть жесткие нормы по габаритам круга. Без изменения контуров парка и смещения тротуара это невозможно. Но варианты есть. Другое дело, что требуется проект. Круговое движение там напрашивается, оно сняло бы массу вопросов», - сказал Евгений Зинкевич.

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