Глава Ассоциация садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России»

15:47, 22 августа 2017, ПАИ

Председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев написал заявление о выходе из состава партии «Справедливая Россия».

Как стало известно Псковскому агентству информации, в заявлении садовод указал в качестве причины «несогласие с проводимым курсом партии, а также ее региональным отделением».

По информации ПАИ, Анатолий Бибаев являлся одним из старейших членов «СР» в регионе.