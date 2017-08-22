Глава Ассоциация садоводов Псковской области вышел из «Справедливой России»
Председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев написал заявление о выходе из состава партии «Справедливая Россия».
Как стало известно Псковскому агентству информации, в заявлении садовод указал в качестве причины «несогласие с проводимым курсом партии, а также ее региональным отделением».
По информации ПАИ, Анатолий Бибаев являлся одним из старейших членов «СР» в регионе.