Право на «лево»: ПАИ-live с Евгением Зинкевичем
Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 22 августа, стал начальник отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации Пскова, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.
Городские власти поменяли схему работы светофоров на крупнейших улицах Пскова — дополнительные «стрелки налево» появились на нескольких перекрёстках Рижского и Октябрьского проспектов. Нововведение вызывает неоднозначную оценку у автолюбителей, многие водители игнорируют появившиеся светофорные секции, утверждая, что пробки стремительно выросли. Чиновники говорят о «меньшем из зол» и ссылаются на большое количество ДТП в этих частях Пскова. Что может измениться в регулировке проезда ключевых перекрестков города, почему до сих пор не появился «круг» возле нового здания прокуратуры, как к увеличению потока машин и пешеходов с 1 сентября готовится город? Об этом шла речь в интервью с Евгением Зинкевичем.