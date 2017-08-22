Глава Ассоциации садоводов Псковской области назвал причины выхода из «Справедливой России»

16:32, 22 августа 2017, ПАИ

Глава Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев назвал причины выхода из партии «Справедливая Россия». Отметим, что в сегодняшнем заявлении в качестве причины он указал «несогласие с проводимым курсом партии, а точнее ее региональным отделением».

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Анатолий Бибаев пояснил, что ранее региональное отделение партии защищало интересы садоводов, оплачивало помещение для их собраний. «Сейчас же большие суммы денег тратятся на билборды, плакаты, флаги по всему городу. Вместо помощи они теперь заняты самолюбованием», - заявил он.

К тому же Анатолий Бибаев подчеркнул, что ему не нравится присутствие в партии таких фигур как Павел Николаев, ранее возглавлявший отделение «Патриотов России». «Происходит сращивание команды Гавунаса с местным отделением «Справедливой России». В партию идут сотрудники его фирм», - сказал глава Ассоциации садоводов.

Он также обратил внимание на то, что региональное отделение «Справедливой России» поддерживало протестные митинги по случаю увеличения кадастровой стоимости земли. «Но к тому времени работа уже была проведена, губернатор обещал с этим вопросом разобраться и обещание своё выполнил. Снизилась ставка земельного налога, а садоводческие товарищества освобождены от уплаты земельного налога на два года», - отметил Анатолий Бибаев.