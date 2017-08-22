Акцию «Собери ребёнка в школу» объявили псковские приставы и занялись должниками по алиментам

16:27, 22 августа 2017, ПАИ

21 августа судебные приставы Псковской области начали акцию «Собери ребенка в школу», лозунг которой «Стыд и позор тем, кто не платит алименты!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.

«В семьях, где оба родителя участвуют на равных в решении всех проблем, сбор ребенка в школу проходит без особых затруднений. А вот там, где после развода родителей, дети живут с матерью или отцом, материальные заботы ложатся на плечи одного взрослого. И часто это становится проблемой, потому что вторая сторона, обязанная по решению суда к уплате алиментов, выполняет это далеко не всегда», - отметили в пресс-службе УФССП. Поэтому акция «Собери ребенка в школу!» направлена на то, чтобы подстегнуть нерадивых родителей и напомнить им о долге перед собственными детьми.

В рамках акции во всех отделах судебных приставов Псковской области будут проведены масштабные рейды по должникам-алиментщикам, в том числе, по привлечению их к административной ответственности. Кроме того, будут проведены проверки бухгалтерий организаций, в которых с работников по исполнительным листам удерживаются и перечисляются алиментные платежи.

Судебные приставы-исполнители, осуществляющие розыск должников и их имущества, подготовили реестр фотографий злостных должников по алиментам. Они будут размещены в Интернете.

Кроме того, листовки с призывом заплатить алименты и фотографиями конкретных должников в августе появятся на подъездах домов и на досках объявлений.

«Данная акция призвана не только в очередной раз применить комплекс принудительных мер в отношении злостных неплательщиков алиментов, но и напомнить родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей, что особо актуально накануне Дня знаний», - заключили в пресс-службе управления.