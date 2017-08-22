В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)

16:50, 22 августа 2017, ПАИ

Определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, имена победителей были объявлены на открытии выставки лучших фотографий, поступивших на конкурс, которое состоялось сегодня, 22 августа.

Первое место по итогам голосования читателей издания заняла Екатерина Кочкина. Ей же достался приз жюри, в состав которого вошли фотографы Дмитрий Марков, Михаил Глущенко, Сергей Герасимов и искусствовед Ольга Кошелькова. Второе место занял Станислав Тихонов, третье - Светлана Саух.

Фотовыставка «Россия начинается здесь» открылась во Власьевской башне Псковского кремля. Главный редактор газеты «Комсомольская правда. Псков» Ирина Потапова отметила, что в издании «решили, что люди способны фотографиями рассказать свои истории даже лучше, чем журналисты».

Присутствовавший на открытии экспозиции первый заместитель директора псковского музея-заповедника Сергей Савченко поблагодарил участников, организаторов и сотрудников музея, которые помогли сделать выставку. «Очень качественные работы. Я рад, что есть такие удивительные, неординарные фотографии», - отметил он и выразил надежду, что это будет самая посещаемая выставка.

«В Пскове необходимы мастер-классы для фотографов, - дополнила коллегу Ольга Кошелькова. - Много удивительных кадров, которые портит маленькая деталь. Но вообще огромное количество отличных фотографов».

В конкурсе приняли участие 70 фотографов-пейзажистов, как новички, так и профессионалы из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской и Новгородской областей. Всего на конкурс были представлены более 300 работ. Один фотограф мог предложить до пяти своих снимков.