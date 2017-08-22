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Общество

Около 10 тысяч школьников Пскова отдохнули в летних лагерях

За время летних каникул в детских оздоровительных лагерях разного типа отдохнули около 10 тысяч юных псковичей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по информации специалистов Управления образования администрации Пскова, самой востребованной формой организации отдыха и оздоровления  несовершеннолетних стали городские лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе 42 муниципальных образовательных  учреждений (это 34 оздоровительных лагеря для детей 7-15 лет и 8 лагерей труда и отдыха для подростков 14-17 лет), всего там отдохнули свыше 5 300 человек.

В этом году работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием была впервые организована в течение 4 летних смен с 5 июня по 27 августа. В помощь педагогам были привлечены 36 студентов Псковского государственного университета для проведения культурно–массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Для зачисления ребенка в лагерь достаточно было заявления родителей, все заявления были удовлетворены.

На базе Центра образования «Подросток»  был организован профильный лагерь труда и отдыха «Юный спецназовец», в котором провели лето 167 обучающихся. Его работа была направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, при поддержке ПсковГУ в школе № 9 был организован профильный лагерь труда и отдыха, в котором были задействованы 30 старшеклассников  из разных общеобразовательных учреждений города.

Также на базе социально-экономического лицея № 21,  средних школ № 2 и № 11  работали   лагеря труда и отдыха для школьников  14 – 17 лет с общим охватом 126 человек. Подростки занимались благоустройством территории школьных дворов, микрорайонов. Во время приёмки общеобразовательных учреждений их труд был замечен и высоко оценён комиссией.

«Контролирующими органами в ходе проведения  проверок работы лагерей, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков»,  нарушений не выявлено, предписаний не было, несчастных случаев с детьми не зарегистрировано», - отметили в пресс-службе.

Муниципальные загородные оздоровительные лагеря  отработали  по две смены: в лагере  «Солнечный» в первую смену отдохнули 93 ребёнка, во вторую – 92, всего 185 детей, в профильном лагере «Эколог»  в соответствии с планом  отдохнули 75 детей, в спортивном лагере «Радуга» -  156 детей.

В  загородные оздоровительные лагеря области в период летней оздоровительной кампании было направлено  свыше 3500 детей областного центра.

Во всероссийские детские оздоровительные  центры Черноморья  съездили 10 творческих групп- победители российских и международных конкурсов и соревнований с общим охватом 115 человек (хореографический коллектив «Солнышко» Дома детского творчества,  пять возрастных групп художественной гимнастики ДЮСШ «Гармония», воспитанники Центра «Патриот» и спортивного центра «Юность»).

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