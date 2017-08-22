Активисты ОНФ обсудили результаты мониторинга поликлиник Псковской области

17:55, 22 августа 2017, ПАИ

На площадке Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках заседания региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» обсудили результаты мониторинга поликлиник Псковской области. В заседании приняли участие руководители комитета по здравоохранению и фармации администрации региона, фонда обязательного медицинского страхования, поликлиник, представители медицинского сообщества, отраслевой профсоюзной организации, общественники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели анкетирование посетителей поликлиник в Порхове, Пушкинских Горах, Новоржеве, Острове, Палкино. В ходе мониторинга был выявлен ряд проблем. Среди них – нехватка узких специалистов, отсутствие возможности записи к врачу через терминал-инфомат, отсутствие удобного пандуса, неработающий лифт и закрытые туалеты, длительное время ожидания приема.

«По итогам мониторинга сформировалось три блока проблем – технический, организационный и кадровый. В первый блок вошли такие критерии как состояние зданий, второй блок – организационный, в него вошли доступность, комфортность, наличие бахил, питьевой воды, работа инфоматов, время ожидания приема, а также кадровое обеспечение поликлиник. Результаты мониторинга отражены в письме на имя руководителя профильного комитета администрации региона», – отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Псковской области Ульяна Михайлова.

Представитель комитета по здравоохранению администрации области пояснила, что выявленные недочеты по указанным поликлиникам подлежат исправлению в части организационной составляющей, по состоянию зданий вопросы решаются в рамках выделяемого финансирования, ситуация с кадровым обеспечением остается сложной. В числе предпринимаемых мер чиновник обозначила такие как профориентационная работа со старшеклассниками, увеличение количества студентов-целевиков в медицинских вузах, приобретение служебного жилья для врачей, реализация программы «Земский доктор», льготная ипотека, выплата подъемных врачам и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, а также создание лечебного факультета в Псковском государственном университете и кафедры медицинского вуза на базе областной клинической больницы.

Участники заседания сошлись во мнении, что проблемы с записью к врачам возникают по причине недостаточного кадрового обеспечения. В этой связи во многих районных поликлиниках запись к узким специалистам производит терапевт, минуя регистратуру и самозапись посредством электронных устройств, а запись на высокотехнологичные исследования при необходимости обеспечивает узкий специалист. В ходе разговора отмечалось, что кадровый дефицит в отрасли напрямую зависит от уровня зарплат. Средняя зарплата врача в регионе с коэффициентом совместительства 1,9 и выше составляет 40 тыс. руб., среднего медперсонала – 21 тыс. руб., младшего – 12 тыс. руб. При этом в Санкт-Петербурге уровень зарплат значительно выше, потому квалифицированные специалисты предпочитают трудоустраиваться в мегаполисе.

Обсуждая пути решения проблемы, собравшиеся говорили о необходимости принятия ряда мер. В их числе отмена возрастного ограничения по программе поддержки медработников на селе, строительство новой поликлиники в областном центре для района «Завеличье», которая позволит разгрузить Псковскую районную поликлинику, продолжение работы по передаче финансирования льготного лекарственного обеспечения лиц, страдающих орфанными заболеваниями, на федеральный уровень, работа по повышению должностных окладов работников медицинских организаций области. «Выработанные предложения будут направлены в органы исполнительной власти и в Псковское областное собрание депутатов», – подытожила Михайлова.