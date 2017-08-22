Антропологи и социологи из разных городов России ищут новые точки притяжения туристов в Псковскую область

17:32, 22 августа 2017, ПАИ

С 20 по 30 августа в регионе проходит учебно-исследовательская экспедиция «Псковская область. Места, сообщества, герои», посвящённая изучению территорий и проектированию новых культурных объектов, привлекающих туристов в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на одного из организаторов, ведущего сотрудника общероссийского фонда «Общественное мнение» Екатерину Кулдину.

В мероприятии принимают участие 30 студентов и молодых специалистов гуманитарных, социальных и творческих специальностей Псковского государственного университета, вузов Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Лекции и мастер-классы ведут российский урбанист, социолог и фольклорист Михаил Алексеевский (Москва), филолог Илона Мотеюнайте (Псков), историк Олег Никифоров (Псков), специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Алиса Савицкая (Нижний Новгород), социолог Варвара Кобыща (Москва).

Участники экспедиции будут работать на территории Псковского, Порховского и Пушкиногорского районов. В течение недели они будут изучать городскую мифологию, локальную идентичность и символы места, брать интервью у краеведов, работников культуры и социальных активистов, а затем, опираясь на собранный материал, команды создадут собственные проекты.

«Наша экспедиция является междисциплинарной и носит экспериментальный формат. Ее результатом станут рабочие проекты: артобъекты, туристические маршруты, инсталляции, имеющие локальную привлекательность, которые можно будет использовать в качестве объектов туриндустрии», — пояснила Екатерина Кулдина.

Презентация проектов молодых исследователей состоится 29 августа в Центре студенческих инициатив Псковского госуниверситета. К участию будут приглашены представители органов власти, туристской отрасли и бизнес-сообщества региона.

Организаторы учебно-исследовательской экспедиции «Псковская область. Места, сообщества, герои» — администрация Псковской области, Псковский государственный университет, фонд «Общественное мнение» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».