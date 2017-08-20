Запрет на регистрационные действия в отношении машины вынудил псковичку заплатить долг по налогам

17:09, 22 августа 2017, ПАИ

После вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания на денежные средства и постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля псковичка погасила долг в 144 тысячи 508 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В ОСП Пскова №1 на исполнении у судебного пристава-исполнителя Надежды Войновой находилось исполнительное производство, возбужденное 21 июля на основании акта органа, осуществляющего контрольные функции, о взыскании с гражданки задолженности в пользу МИФНС № 1 по Псковской области.

В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации с целью установления имущественного положения должницы. Оказалось, что у женщины имеется автомобиль ГАЗ-21171, а также счета в двух банках.

В целях фактического исполнения требований исполнительного документа было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях.

Чтобы распоряжаться своими доходами и автомобилем женщина пришла на прием к судебному приставу и погасила задолженность по налогам в полном объеме. Надежда Войнова вынесла постановление об окончании исполнительного производства.