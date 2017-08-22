Восемь многоквартирных домов в Пыталово подключили к природному газу

17:39, 22 августа 2017, ПАИ

Еще в восемь многоквартирных домов в Пыталово пришел природный газ. 22 августа к голубому топливу подключили 528 квартир на улице Белорусской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вместе с жителями в торжественной церемонии пуска газа приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов и руководство администрации Пыталовского района.

Природный газ пришел в Пыталово благодаря сотрудничеству администрации области и ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. Согласно договоренности, «Газпром» берет на себя обязательства по строительству межпоселковых газопроводов, а подготовка потребителей к приему газа ведется за счет областного бюджета. Так, на строительство распределительных газопроводов для восьми домов по улице Белорусской региональные власти направили порядка 10 млн рублей.

В целом за последние пять лет за счет средств областного бюджета в Пыталово были построены более 10 километров газораспределительных сетей, и к природному газу подключили порядка 1,2 тыс. потребителей. Как рассказал вице-губернатор Александр Кузнецов, совместная работа администрации области и ПАО «Газпром» по газификации населенных пунктов Пыталовского района будет продолжена, и в будущем природный газ придет в дома поселка Белорусский, деревень Вышгородок и Пыталовские Хутора.