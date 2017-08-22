0
16:50
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
15:52
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:33
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
11:21
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
10:22
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
Еще новости
Общество

Восемь многоквартирных домов в Пыталово подключили к природному газу

Еще в восемь многоквартирных домов в Пыталово пришел природный газ. 22 августа к голубому топливу подключили 528 квартир на улице Белорусской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вместе с жителями в торжественной церемонии пуска газа приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов и руководство администрации Пыталовского района.

Природный газ пришел в Пыталово благодаря сотрудничеству администрации области и ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. Согласно договоренности, «Газпром» берет на себя обязательства по строительству межпоселковых газопроводов, а подготовка потребителей к приему газа ведется за счет областного бюджета. Так, на строительство распределительных газопроводов для восьми домов по улице Белорусской региональные власти направили порядка 10 млн рублей.

В целом за последние пять лет за счет средств областного бюджета в Пыталово были построены более 10 километров газораспределительных сетей, и к природному газу подключили порядка 1,2 тыс. потребителей. Как рассказал вице-губернатор Александр Кузнецов, совместная работа администрации области и ПАО «Газпром» по газификации населенных пунктов Пыталовского района будет продолжена, и в будущем природный газ придет в дома поселка Белорусский, деревень Вышгородок и Пыталовские Хутора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
22 августа 2017
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
22 августа 2017
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 августа 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
22 августа 2017
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
22 августа 2017
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00 1
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
22 августа 2017
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага 1
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
22 августа 2017
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий

Идет загрузка...