0
16:50
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
15:52
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:33
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
11:21
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
10:22
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
Еще новости
Общество

Псковская область вошла в список регионов с наибольшим снижением уровня безработицы

Псковская область стала одним из 17-ти субъектов Российской Федерации, где по итогам прошлой недели отмечено наибольшее снижение уровня безработицы. С 9 по 16 августа количество безработных жителей России сократилось на 0,5% и составило порядка 785 тыс. человек. Годом ранее этот показатель превышал 927 тыс. человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Министерство труда РФ.

Кроме того, по состоянию на 1 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года — 1,2%). Также в середине августа в органы службы занятости было заявлено более 1,6 млн вакансий от работодателей, уточнили в ведомстве.

Что касается Псковской области, то на 15 августа в регионе были зарегистрированы чуть более 3,6 тыс. незанятых граждан, что на 19% меньше аналогичного периода прошлого года. По данным областного Госкомитета по труду и занятости населения, такая динамика формируется благодаря реализации мероприятий по содействию занятости населения. В их числе профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, проведение ярмарок вакансий, временное трудоустройство отдельных категорий граждан и другие мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
22 августа 2017
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
22 августа 2017
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 августа 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
22 августа 2017
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
22 августа 2017
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00 1
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага
22 августа 2017
Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днём Государственного флага 1
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий
22 августа 2017
Александр Котов: Наш флаг объединяет под своим полотнищем людей разных возрастов, национальностей, профессий, взглядов и вероисповеданий

Идет загрузка...