Псковская область вошла в список регионов с наибольшим снижением уровня безработицы

17:52, 22 августа 2017, ПАИ

Псковская область стала одним из 17-ти субъектов Российской Федерации, где по итогам прошлой недели отмечено наибольшее снижение уровня безработицы. С 9 по 16 августа количество безработных жителей России сократилось на 0,5% и составило порядка 785 тыс. человек. Годом ранее этот показатель превышал 927 тыс. человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Министерство труда РФ.

Кроме того, по состоянию на 1 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года — 1,2%). Также в середине августа в органы службы занятости было заявлено более 1,6 млн вакансий от работодателей, уточнили в ведомстве.

Что касается Псковской области, то на 15 августа в регионе были зарегистрированы чуть более 3,6 тыс. незанятых граждан, что на 19% меньше аналогичного периода прошлого года. По данным областного Госкомитета по труду и занятости населения, такая динамика формируется благодаря реализации мероприятий по содействию занятости населения. В их числе профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, проведение ярмарок вакансий, временное трудоустройство отдельных категорий граждан и другие мероприятия.