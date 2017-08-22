В Псковской области ищут нового гендиректора Агентства инвестиционного развития

17:53, 22 августа 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике объявил конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Государственного автономного учреждения Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области». Об этом сообщается на сайте госкомитета.

Претенденты на должность должны иметь, в частности, высшее профессиональное образование, опыт практической работы в сфере экономики и инвестиций, стаж работы в сфере деятельности учреждения или на руководящих должностях не менее года не менее года, знания и опыт в области бизнес-планирования или планирования производственных процессов, навыки аналитической деятельности, а также свободно владеть английским языком.

Документы принимаются до 31 августа ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 14:00 до 18:00 по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 23, кабинет 263. Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефону (8112) 29-97-29 доб.106

Желающие занять вакансию должны предоставить, в том числе, справку о состоянии здоровья, сведения о своих доходах и имуществе, справку об отсутствии судимости.

Планируемая дата проведения конкурса - 6 октября. Он будет проводиться в форме тестирования и собеседования с претендентами. Победителя определит конкурсная комиссия.

Напомним, должность генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области стала вакантной в мае 2017 года. Бывший вице-губернатор Псковской области Владимир Кушнир, назначенный на нее в 2015 году сроком на пять лет, покинул свой пост по собственному желанию. В комментарии ПАИ он пояснил, что решение «мотивировано возрастом, нагрузкой».