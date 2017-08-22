0
18:00
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
17:17
Он вернулся
12:20
Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
11:02
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
15:27
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
15:07
Первый ночной концерт даст симфонический оркестр в Пскове
Еще новости
Культура

Выставка «Разные о разном» откроется 23 августа в Пскове

23 августа в 16:00 в галерее «Дом на Набережной» (Советская набережная, 9) в Пскове откроется выставка «Разные о разном». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения «ПсковАРТ».

Фото пресс-службы общественного движения «ПсковАРТ»

Эта экспозиция продолжает обычай так называемых «сборных выставок» участников и друзей о движения. «Концепция выставки предельно открыта и свободна. Разные, как по мировоззрению, так и творческим устремлениям, художники представляют принципиально разное искусство. Здесь сразу узнаваемый, ставший «фирменным знаком» изобразительный нонконформизм участников движения (таких, как старожилы «ПсковАРТа» Анатолий Жбанов и Эдуард Шарипов) широко соседствует с пейзажной живописью Анатолия Портнягина и оригинальными литографиями Дмитрия Яблочкина, в которых канон и поиски нового являют искомый синтез», - говорится в анонсе. 

В «ПсковАРТе» также отметили: «Непрерывный процесс непреднамеренного, почти случайного соединения ранее разрозненных вещей и явлений в одно целое, хотя бы в пределах одного выставочного пространства, можно назвать идеей экспозиции, представляющей как бы «срез» современного искусства, рожденного и выросшего в Пскове». 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
22 августа 2017
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове
22 августа 2017
Хип-хоп группа Anacondaz выступит на открытии фестиваля «Заповедник» в Пскове
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
22 августа 2017
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
21 августа 2017
31 августа состоится премьера фильма «Гоголь. Начало», съёмки которого проходили в Псковской области
Первый ночной концерт даст симфонический оркестр в Пскове
21 августа 2017
Первый ночной концерт даст симфонический оркестр в Пскове 2
Билеты на фестиваль Crescendo в Пскове поступят в продажу 22 августа
21 августа 2017
Билеты на фестиваль Crescendo в Пскове поступят в продажу 22 августа
Поющий трубач выступит в Печорах 20 августа
20 августа 2017
Поющий трубач выступит в Печорах 20 августа

Идет загрузка...