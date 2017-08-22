Выставка «Разные о разном» откроется 23 августа в Пскове

19:47, 22 августа 2017, ПАИ

23 августа в 16:00 в галерее «Дом на Набережной» (Советская набережная, 9) в Пскове откроется выставка «Разные о разном». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения «ПсковАРТ».

Эта экспозиция продолжает обычай так называемых «сборных выставок» участников и друзей о движения. «Концепция выставки предельно открыта и свободна. Разные, как по мировоззрению, так и творческим устремлениям, художники представляют принципиально разное искусство. Здесь сразу узнаваемый, ставший «фирменным знаком» изобразительный нонконформизм участников движения (таких, как старожилы «ПсковАРТа» Анатолий Жбанов и Эдуард Шарипов) широко соседствует с пейзажной живописью Анатолия Портнягина и оригинальными литографиями Дмитрия Яблочкина, в которых канон и поиски нового являют искомый синтез», - говорится в анонсе.

В «ПсковАРТе» также отметили: «Непрерывный процесс непреднамеренного, почти случайного соединения ранее разрозненных вещей и явлений в одно целое, хотя бы в пределах одного выставочного пространства, можно назвать идеей экспозиции, представляющей как бы «срез» современного искусства, рожденного и выросшего в Пскове».