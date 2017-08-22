Минэкономразвития анонсировало новый порядок поддержки автопрома

19:51, 22 августа 2017, ПАИ

В сентябре ожидается принятие нового режима поддержки отечественного автопрома. Об этом сообщил директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ Александр Масленников, пишет «Российская газета».

«В сентябре будет принято решение по поводу нового инвестиционного режима, - заявил А. Масленников.- Базовая конструкция сохраняется». Новый порядок поддержки автопрома придет на смену режиму промсборки.

Ведомство предлагает сохранить господдержку российского автопрома на уровне 65 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года, но переориентировать ее для освоения новых технологий. Пока планируется поддерживать компании, занимающиеся производством комплектующих - двигателей и коробок переключения передач, а также других деталей.

Александр Масленников отметил, что к 2020 году меры господдержки автопрома должны будут сконцентрироваться на развитии национальных научных и инжиниринговых компаний, стимулировании создания автомобиля или его элементов с принципиально новыми свойствами, развитии беспилотных систем управления автомобилем.