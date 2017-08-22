70 псковичей пострадали от укусов клещей на прошедшей неделе

20:05, 22 августа 2017, ПАИ

С 16 по 23 августа в лечебно-профилактические учреждения Псковской области по поводу укусов клещей обратились 70 человек, в том числе 18 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в регионе.

За указанный период самое большое число пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Пскове (28 человек) и Печорском районе (6 человек).

Всего с начала сезона на укусы клещей врачам пожаловались 3205 жителей области, из них дети - 847.