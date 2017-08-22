Пожарные напомнили жителям Печор правила подготовки домов к холодам

20:17, 22 августа 2017, ПАИ

22 августа в Печорах прошел профилактический рейд по предупреждению пожаров и их последствий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проведены беседы с населением, распространены 20 листовок по правилам подготовки жилых домов к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Особое внимание специалисты уделили гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Жителям Печор также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района, основными причинами возгораний в жилом секторе сельских населенных пунктов.