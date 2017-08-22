День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом

20:27, 22 августа 2017, ПАИ

22 августа в День Государственного флага России на стадионе «Машиностоитель» в Пскове состоялся праздничный концерт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начало праздника ознаменовалось торжественным вносом флага России и музыкальным прологом в исполнении сводного духового оркестра Псковского гарнизона. Гостей мероприятия приветствовали депутат Государственной Думы Александр Козловский и глава Пскова Иван Цецерский.

«Наш флаг - это не просто символ страны. В российском триколоре соединились народы и эпохи, славные дела и победы наших предков. Он воплощает независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино героическую историю и достойное будущее Отечества», - сказал глава города, отметив, что триколор РФ узнаваем во всем мире как флаг великой страны с богатыми традициями.

В свою очередь Александр Козловский подчеркнул, что российский флаг олицетворяет славу великих предков, служит напоминанием об их боевых подвигах, научных и технических открытиях, «благодаря чему мы осознаем себя гражданами сильного и великого государства».

Сегодня шесть юных псковичей, которые достигли 14-ти лет, получили свой первый документ, удостоверяющий личность. В торжественной обстановке Иван Цецерский вручил паспорта юношам и девушкам.

Праздничная программа продолжилась концертом, подготовленным творческими коллективами Пскова. Они исполнили патриотические песни и хореографические номера. Свои выступления подарили зрителям заслуженные артисты России Александр Либ и Марина Курчавова, хореографический ансамбль «Русские узоры», ансамбли «Псковский десант» и «Голубые молнии».

Также по традиции псковские десантники провели показательный рукопашный бой.