ФАС продлила операторам срок отмены роуминга по России

20:44, 22 августа 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок по отмене внутрироссийского роуминга для операторов «большой четверки». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 14 июля 2017 года ФАС выдала предупреждение в адрес ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл». Служба обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Анализ ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, смс, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.

Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили ходатайства о продлении срока.

«Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения», - говорится в пресс-релизе.

ФАС считает, что исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории страны.