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Общество

Лучшее звено газодымозащитной службы определено в Псковской области

22 августа прошли областные соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди подразделений государственной противопожарной службы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото 60.mchs.gov.ru

«Данное мероприятие проводится ежегодно с целью совершенствования газодымозащитной службы, обучения умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных задач газодымозащитной службы, формирования высокого профессионального самосознания, чувства ответственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию профессионального уровня, формирования высокой психологической устойчивости», - отметили в ведомстве.

Областным соревнованиям предшествовали конкурсы внутри подразделений противопожарной службы, в рамках которых определяются лучшие звенья газодымозащитной службы.

Фото 60.mchs.gov.ru

В конкурсе участвовали команды ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области», ФГКУ «2 отряд ФПС по Псковской области, ФКУ «36 ПЧ ФПС ГПС по Псковской области (договорная)» и ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС». В состав каждой входило по три бойца и один представитель команды.

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап состоял из проверки теоретических знаний по газодымозащитной службе и материальной части, второй включал в себя следующие упражнения:
- «Рабочая проверка СИЗОД»;
- «Полоса препятствий»;
-«Проведение разведки в теплодымокамере с поиском «пострадавшего», вынос «пострадавшего» на свежий воздух».

Фото 60.mchs.gov.ru

Команда-победитель была определена по наименьшей сумме времени, затраченного тремя ее участниками на выполнение упражнений. В итоге звание «Лучшее звено ГДЗС» среди подразделений ГПС Псковской области получила команда ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Ее наградили переходящим кубком.

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