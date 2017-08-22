Лучшее звено газодымозащитной службы определено в Псковской области

21:03, 22 августа 2017, ПАИ

22 августа прошли областные соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди подразделений государственной противопожарной службы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Данное мероприятие проводится ежегодно с целью совершенствования газодымозащитной службы, обучения умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных задач газодымозащитной службы, формирования высокого профессионального самосознания, чувства ответственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию профессионального уровня, формирования высокой психологической устойчивости», - отметили в ведомстве.

Областным соревнованиям предшествовали конкурсы внутри подразделений противопожарной службы, в рамках которых определяются лучшие звенья газодымозащитной службы.

В конкурсе участвовали команды ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области», ФГКУ «2 отряд ФПС по Псковской области, ФКУ «36 ПЧ ФПС ГПС по Псковской области (договорная)» и ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС». В состав каждой входило по три бойца и один представитель команды.

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап состоял из проверки теоретических знаний по газодымозащитной службе и материальной части, второй включал в себя следующие упражнения:

- «Рабочая проверка СИЗОД»;

- «Полоса препятствий»;

-«Проведение разведки в теплодымокамере с поиском «пострадавшего», вынос «пострадавшего» на свежий воздух».

Команда-победитель была определена по наименьшей сумме времени, затраченного тремя ее участниками на выполнение упражнений. В итоге звание «Лучшее звено ГДЗС» среди подразделений ГПС Псковской области получила команда ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Ее наградили переходящим кубком.