60 бродячих собак планируется отловить до конца года в пяти районах Псковской области
До 31 декабря 2017 года в Псковском, Гдовском, Печорском, Плюсском и Стругокрасненского районов планируется отловить 60 безнадзорных животных. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Максимальная цена контракта составляет 476 тысяч 400 рублей. Средства предусмотрены в бюджете области.
«Безнадзорной считается собака, не имеющая ошейника и владелец которой не установлен. Отлову подлежат безнадзорные собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных местах общего пользования без сопровождающего их на поводке лица, за исключением животных оставленных на привязи около общественных мест», - говорится в техническом задании.