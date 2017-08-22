0
20:27
День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом
18:00
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
16:50
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
15:52
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:33
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
11:42
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

60 бродячих собак планируется отловить до конца года в пяти районах Псковской области

До 31 декабря 2017 года в Псковском, Гдовском, Печорском, Плюсском и Стругокрасненского районов планируется отловить 60 безнадзорных животных. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 476 тысяч 400 рублей. Средства предусмотрены в бюджете области.

«Безнадзорной считается собака, не имеющая ошейника и владелец которой не установлен. Отлову подлежат безнадзорные собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных местах общего пользования без сопровождающего их на поводке лица, за исключением животных оставленных на привязи около общественных мест», - говорится в техническом задании.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом
22 августа 2017
День Государственного флага России в Пскове отметили праздничным концертом
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
22 августа 2017
«Время первых», «28 панфиловцев» и «Кухня. Последняя битва» бесплатно покажут в пяти городах Псковской области
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
22 августа 2017
В Пскове определены победители фотоконкурса «Россия начинается здесь» (ВИДЕО)
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
22 августа 2017
Пешеходная фаза будет увеличена в светофоре на улице Чудской в Пскове
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
22 августа 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Зинкевичем (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
22 августа 2017
Нацпарк «Себежский» станет частью трансграничной особо охраняемой территории «Заповедного Поозерья»
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
22 августа 2017
Двести на всех: В Пскове приготовили и съели гигантский медовик (ВИДЕО)
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00
22 августа 2017
«Светофорный» ПАИ-live состоится в 15:00 2

Идет загрузка...